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Her yıl olduğu gibi bu sene de 21 Aralık kış gündönümü, meteoroloji yetkilileri tarafından dikkatle takip ediliyor. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla denk geldiği bu önemli tarih, farklı saatlerde gerçekleşebilir. Uzun bir geceyi içeren bu dönem, bazı yıllarda 20-21 Aralık, bazı yıllarda ise 21-22 Aralık arasında yaşanmaktadır.

Bu yılın 21 Aralık kış gündönümü, kuzey ve güney yarımkürede belirgin değişikliklere sahne olacak. Güneşin Oğlak Dönencesi'ndeki en dik ve en güney konumuna ulaşacağı bu gündönümünde, gün uzunluğunda dalgalanmalar yaşanması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, bu tarih itibariyle kuzey yarımkürede gecelerin kısalmaya başlayacağını; güney yarımkürede ise gecelerin uzunluğunun artacağını açıkladı.

Ayrıca, 21 Aralık günü, yılın en kısa günü olarak kaydedilirken, aynı günün gecesi ise yılın en uzun gecesi olarak bilinecek. 12 saati aşan bu uzun gece, önemli bir fenomen olarak karşımıza çıkacak. Kutup çevresinde ise sürekli gündüz ya da sürekli gece dönemi yaşanacak. Böylece, kış mevsiminin en şiddetli dönemlerinden biri olan 21 Aralık kış gündönümü, belirgin etkileriyle kendini gösterecek.