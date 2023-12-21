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Milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili açıklamanın yaklaşmasıyla birlikte, marketlerde fiyat etiketlerinde de değişiklikler gözlemlendi. Ancak asgari ücret artışı henüz gerçekleşmemiş olmasına rağmen, birçok ürünün fiyatlarında artış yaşandı.

DENETİM SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Tüketici şikayetleri üzerine yapılan denetimlerde, 306 üründe fahiş fiyat etiketi tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların talepleri doğrultusunda harekete geçerek marketlerdeki fiyat artışlarını incelemeye aldı.

SÜT, YUMURTA, PEYNİRDE YÜKSEK ZAMLAR

Yapılan denetimlerde en çok zam alan ürünler arasında süt, yumurta, peynir, kaşar ve tereyağı gibi temel gıda ürünleri yer aldı. Ticaret Bakanlığı, bu ürünlerdeki artışları detaylı bir şekilde ele aldı.

MARKETLERDEKİ ZAM ORANLARI İNCELENDİ

Kanal D haber ekibi, 120 markette gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, asgari ücrete zam yapılmadan önce 306 ürünün normal değerinden daha yüksek fiyatlarla satıldığını tespit etti. Özellikle yumurta, süt ve tereyağı gibi ürünlerdeki fiyat artışları dikkat çekti.

Geçmiş günlerde 110 liraya satılan yumurtanın 124 liraya çıktığı belirlendi. Bir litre sütün fiyatının 39 lirayı aştığı, kesme şekerin etiketinde 37,5 lira yazmasına rağmen kasada 39 lira olarak belirlendiği ortaya çıktı. Tereyağında 5 gün önce, sucuk ve yumurtada 2 gün önce, kaşar peynir ve ayranda ise dün zam yapıldığı gözlendi.