Altın sahipleri için büyük bir gün olacak. Milyonlarca yatırımcı, gözlerini ve kulaklarını bu önemli tarihe çevirdi. Yarın itibarıyla başlıyor.

Küresel krizlerin ardından uluslararası yatırımcılar, güvenli liman olarak kabul ettikleri altına yöneldiler ve geçtiğimiz aylarda altın parladı. Son haftalarda altın fiyatlarında hafif bir düşüş olsa da, 2024'ün geri kalan dört ayında yatırımcıları en çok memnun eden yatırım aracı yine altın oldu.

Altın fiyatlarında ne zaman tekrar yükselişlerin başlayacağı merak konusu olurken, emtia piyasasını en çok etkileyen kurum olarak bilinen Fed, endişelendirici ifadelerle altın sahiplerini tedirgin etti.

ABD faizlerinin 5.25-5.50 aralığında olması nedeniyle, altın fiyatlarında baskılanma sürecinin uzun bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faizlerin sabit tutulmasının gerekçelerini açıklarken, "Faiz indirimi için güven kazanmak düşündüğümüzden daha uzun zaman alacak" diyerek, altın fiyatlarındaki baskının devam edeceğine dair sinyal verdi.

ALTININ KADERİ YARIN BELLİ OLACAK

Fed'in açıklamaları, ons altın yanında gram ve çeyrek altın fiyatlarını da etkiliyor. Kapalıçarşı piyasalarının uzmanı İslam Memiş, faizlerin sabit bırakılmasının normal olduğunu vurgulayarak, ABD Merkez Bankası'nın 2024 boyunca faiz indirimine gitmeme olasılığına dikkat çekti.

Yılın başlarında Fed'in 2024 boyunca toplam altı faiz indirimi yapacağı tahmin edilirken, özellikle yaz aylarından itibaren altın fiyatlarında rekor yükselişlerin yaşanmasının kesin gözüyle bakılıyordu.

İslam Memiş, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yükseleceğini belirtirken, şu anda 2325 dolar olan ons altının 2280 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Uzman isim, 2280-2380 dolar aralığında sıkışan altın fiyatlarının hangi yöne kırılacağının yarından itibaren belli olacağını ifade ederek, piyasaların Fed'in kararına nasıl tepki vereceğinin altın trendini belirleyeceğini açıkladı.