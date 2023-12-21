Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:21 07:51 12:43 15:05 17:26 18:51
Akdağmadeni 06:16 07:46 12:39 15:01 17:22 18:47
Aydıncık 06:19 07:50 12:42 15:02 17:23 18:48
Boğazlıyan 06:18 07:48 12:42 15:05 17:26 18:50
Çandır 06:17 07:47 12:41 15:04 17:25 18:49
Çayıralan 06:17 07:46 12:40 15:03 17:24 18:48
Çekerek 06:18 07:49 12:41 15:02 17:22 18:48
Kadışehri 06:17 07:48 12:40 15:01 17:21 18:47
Saraykent 06:18 07:48 12:41 15:03 17:23 18:48
Sarıkaya 06:18 07:48 12:41 15:04 17:25 18:49
Şefaatli 06:21 07:50 12:44 15:06 17:27 18:52
Sorgun 06:19 07:50 12:42 15:04 17:24 18:49
Yenifakılı 06:19 07:49 12:43 15:06 17:27 18:51
Yerköy 06:22 07:52 12:45 15:07 17:28 18:52Kaynak: Haber Merkezi