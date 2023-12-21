Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:21     07:51     12:43     15:05     17:26     18:51

Akdağmadeni    06:16     07:46     12:39     15:01     17:22     18:47

Aydıncık             06:19     07:50     12:42     15:02     17:23     18:48

Boğazlıyan         06:18     07:48     12:42     15:05     17:26     18:50

Çandır                 06:17     07:47     12:41     15:04     17:25     18:49

Çayıralan            06:17     07:46     12:40     15:03     17:24     18:48

Çekerek              06:18     07:49     12:41     15:02     17:22     18:48

Yozgat'ta gecenin sonu gelmiyor! Yozgat'ta gecenin sonu gelmiyor!

Kadışehri            06:17     07:48     12:40     15:01     17:21     18:47

Saraykent           06:18     07:48     12:41     15:03     17:23     18:48

Sarıkaya              06:18     07:48     12:41     15:04     17:25     18:49

Şefaatli                06:21    07:50     12:44     15:06     17:27     18:52

Sorgun                06:19     07:50     12:42     15:04     17:24     18:49

Yenifakılı            06:19     07:49     12:43     15:06     17:27     18:51

Yerköy                06:22     07:52     12:45     15:07     17:28     18:52

Kaynak: Haber Merkezi