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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:21 07:51 12:43 15:05 17:26 18:51

Akdağmadeni 06:16 07:46 12:39 15:01 17:22 18:47

Aydıncık 06:19 07:50 12:42 15:02 17:23 18:48

Boğazlıyan 06:18 07:48 12:42 15:05 17:26 18:50

Çandır 06:17 07:47 12:41 15:04 17:25 18:49

Çayıralan 06:17 07:46 12:40 15:03 17:24 18:48

Çekerek 06:18 07:49 12:41 15:02 17:22 18:48

Kadışehri 06:17 07:48 12:40 15:01 17:21 18:47

Saraykent 06:18 07:48 12:41 15:03 17:23 18:48

Sarıkaya 06:18 07:48 12:41 15:04 17:25 18:49

Şefaatli 06:21 07:50 12:44 15:06 17:27 18:52

Sorgun 06:19 07:50 12:42 15:04 17:24 18:49

Yenifakılı 06:19 07:49 12:43 15:06 17:27 18:51

Yerköy 06:22 07:52 12:45 15:07 17:28 18:52