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Akdağmadeni Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgi verdi.

Kadına yönelik şiddete karşı KADES uygulaması ile güvenlik güçleri bir tık uzakta.

Akdağmadeni Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda; “Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) ile güvenlik güçlerimiz bir tıkla yanınızda. Kadına karşı şiddetle hep birlikte mücadele etmek için akıllı telefonlarınıza uygulamayı indirelim” ifadeleri kullanıldı.

KADES NEDİR?

KADES Kadına destek uygulamasıdır. Kadınların ve çocukların şiddete maruz kalması durumunda kısa sürede güvenlik güçlerine ulaşımı sağlayan uygulama olarak adlandırılmaktadır. Kötü eylemleri biraz olsun engellemek için kullanıcılara sunulmuş olan KADES resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan acil durumlarda ilk akla gelecek olan acil müdahale uygulaması olarak da tanımlanmaktadır.

KADES uygulamasını şiddet olayına maruz kalan kadın ve çocuklar için uygulanmaya başlanmıştır. Telefonda internet olmadan uygulamanın kullanılması mümkündür. Bu sebeple korku ve tehdit yaşayan kişiler bu uygulamaya dokunarak polislere kısa sürede ulaşabilmektedir.

KADES NE İŞE YARAR?

Kadınların ve çocukların şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz olsun engellemek için kullanıcılara sunulan resmi uygulamaya KADES adı verilir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES acil durumlarda kadınların ilk aklına gelen uygulamalardan birisidir. Son yıllarda kadına şiddet olaylarının artması ile beraber kadınlara yardım etmek için geliştirilmiş bir uygulama olarak bilinmektedir.

Eşinden veya bir başkasından şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar akıllı telefonları üzerinden KADES uygulaması ile hızlıca ihbarda bulunabilirler. Bu uygulama ile kadınlar ve çocuklar kötü bir durum ile karşılaşmadan güvenlik güçlerine ulaşabilmektedir.

KADES UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

KADES uygulamasını kullanabilmek için mutlaka telefonlara bu uygulamanın indirilmesi gerekilir. Google Play Store ve Apple Store'dan indirmek mümkündür. TC kimlik numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirilebilir. Bu uygulama bu şekilde aktif hale getirilerek kadına yönelik şiddet durumunda cihaz konum bilgisini açarak bir tuş ile 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşılabilir.

Çağrı merkezine ulaşan kişiler yardım çağrısını yaptığı olay yerine kısa zamanda ekip ve devriyelerin sevk edildiğini görecektir. Ayrıca KADES uygulamasına dokunulması sonrasında telefonlar kapansa bile kullanıcıların sinyalleri takip edilmektedir. Fakat bu uygulamanın indirilmesi mecburisidir. Uygulamayı kullanmak için akıllı telefonlara bu uygulama indirilebilir. İndirildikten sonra uygulamayı kullanmak için internete gerek bulunmamaktadır.