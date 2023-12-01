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TDV tarafından Konya’da "Gençlik ve Din Algısı" temasıyla 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu başladı.

Bir otelde düzenlenen ve 52 ülkeden 205 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda “Modernite sürecinde Gençlik ve Aile”, “Gençlerde dini başa çıkma yolları”, “Sosyal medyada mahremiyet” gibi konu başlıkları ele alınacak.

Bunun yanı sıra TDV yurt dışı bursu ile Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu İlahiyat Fakültesi öğrenciler de “Hintli Müslüman gençler”, “Balkanlarda Müslüman toplumlar”, “Endonezya’da ehli sünnet” gibi konu başlıkların katılımcılara hitap edecek.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, sempozyumun ilk oturumunda gerçekleştirilen “Gençlik ve Dink Algısı” panelinin ardından açıklamalarda bulundu.

Turan, yaptığı konuşmada, sempozyumun sahibinin gençler olduğunu söyledi. Sempozyumun TDV açısından çok şey ifade ettiğini belirten Turan, İslam dininin dinamik bir yapıda olduğunu kaydederek, “Nesilden nesille bu dinamikliği muhafaza etmesi gerekiyor. O açıdan bizim ne algıladığımız önemli değil. Gençlerin ne algılayıp geleceğe dair neleri aktaracağı sahih din inancını nasıl aktaracağı çok önem arz ediyor” diye konuştu.

Gençlerin zihninde dinin nasıl algılandığını görmek istediklerini anlatan Turan, dinin hayatta ne kadar yer kapladığının bir tespitini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

“VAKFIMIZIN EN ÖNEMLİ MİSYONU KALİTELİ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR”

Kur’an-ı Kerim’de ilk emrin “Oku” olduğunu hatırlatan Turan, “Diyanet Vakfımızın da en önemli misyonu kaliteli insan yetiştirmektir. İyiliğin yer yüzünde egemen olması bizim amacımız ve gayemizdir. İyiliğin egemen olması için yetkin, yeterli, ilim, bilgi ve ahlakla donatılmış bir nesle ihtiyaç var. Bununda sadece Türkiye ile sınırlı kalmaması en önemli hedeflerimizdir” ifadelerini kullandı.

TDV’nin gönül coğrafyalarına ulaşmaya çalıştığına dikkati çeken Turan, “Çünkü biz bir ümmet olarak gönül coğrafyamızın da aynı zamanda eş zamanlı olarak kalkınması ve gelişmesi bizim arzumuz ve doğamızdır. O açıdan biz yavrularımızı ve kardeşlerimizi Türkiye’ye getiriyoruz. Onları olabildiğince iyi bir şekilde yetiştirip tam donanımlı olarak gönderiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.