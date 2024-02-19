Ahmet Kıvanç'ın Habertürk'te kaleme aldığı yazıda, seçimde yarışacak adaylar ve merak edilen konular ele alındı.

31 Mart'taki yerel seçimlerde, 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 50.508 muhtarlık (32.244 mahalle, 18.264 köy) için seçim gerçekleştirilecek. Ayrıca, belediye meclislerinde görev yapacak üyeler de belirlenecek.

Belediye başkanlarının maaşları artık kanunla düzenleniyor ve görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Maaşları, memur maaş zamlarına bağlı olarak 6 ayda bir artırılıyor.

Nüfusu 2 milyonun üzerinde olan belediyelerde başkanlara 232.280 gösterge üzerinden brüt maaş ödeniyor. Bu tutardan önce genel sağlık sigortası (GSS) primi ile maluliyet, yaşlılık, ölüm (MYÖ) sigortası primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor. 2024 yılında, prim kesintisinden sonra elde edilen kazancın 110 bin liraya kadar olan kısmından yüzde 15, 110 bin ile 230 bin lira arasındaki kısmından yüzde 20, 230 bin ile 870 bin lira arasındaki kısmından yüzde 27, 875 bin ile 3 milyon lira arasındaki kısmından yüzde 35 oranında gelir vergisi kesilecek.

Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları şu şekilde belirleniyor:

Nüfusu 2.0001'den fazla olanlar için: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olanlar için: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olanlar için: 119.670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında olanlar için: 104.453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında olanlar için: 89.235 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında olanlar için: 77.822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında olanlar için: 62.605 TL

Nüfusu 10.000'e kadar olanlar için: 54.996 TL

Nüfusu 50.001'den az olan il merkezi belediyeler için: 77.822 TL

Köy ve mahalle muhtarlarına bu yılın ilk yarısında aylık 11.223 TL brüt ödenek verilecek. Bu tutardan sadece 84 lira damga vergisi kesilecek. Emekli muhtarlar, emekli aylıkları kesilmeksizin çalışmaya devam edecekler. Emekli olmayanlar için ise İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik primleri yatırılacak. Muhtarlık süreleri 4/b statüsünde değerlendirilerek emeklilik hakları kullanılacak.