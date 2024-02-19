Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Levent Albayrak, son dönemlerde hem fiziki hem teknik hem de sosyal açıdan Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde önemli değişiklikler yaşandığını söyledi.

Modern tıbbın bütün imkânları kullanılarak bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Doç. Dr. Albayrak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar başta olmak üzere üniversite yönetiminin de destekleri ile son dönemlerde yeni Öğretim Üyelerinin atanması ve yeni polikliniklerin açılması ile önemli bir mesafe kat ederek hastanede hizmet kalitesinin daha da yükseldiğine dikkat çekti.

Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde fiziki ve genel durumun her geçen gün gelişimini sürdürdüğünü ifade eden Başhekim Doç. Dr. Levent Albayrak, 25 profesör, 18 doçent doktor. 33 doktor öğretim üyesi ve 90 asistan doktor olmak üzere alanında uzman 168 kişilik kadro ile bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

169 servis, 32 yoğun bakım ve 4 yeni doğan yoğun bakım yatağı olmak üzere 210 yatakla hizmet verdiklerinin altını çizen Doç. Dr. Albayrak, “Hastanemizdeki sürekli iyileştirme çabaları ve altyapıdaki gelişmelerle birlikte, hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her zaman önceliklidir ve bu doğrultuda en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. Ayrıca birçok branşta başarılı cerrahi operasyonlarla hasta sevkinin de önüne geçmek için çalışıyoruz. Hastanemiz bünyesine yakın zamanda alacağımız tıbbi cihazlarla gelişimimizi sürdüreceğiz. Bundan sonraki hedefimiz daha da kaliteli sağlık hizmeti vererek çalışmalarımıza devam etmektir. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak uzman kadromuzla halkımızın yanındayız“ dedi.