Yozgat Bağımsız Belediye Başkan Adayı Osman Daşdan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına resmi olarak adaylık başvurusunu yaptı.

Yozgat Yurt-Ay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çeliksoy ve dernek üyeleri Daşdan’a eşlik etti.

Daşdan yaptığı açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, Yozgat Bağımsız Belediye Başkanlığı Adaylığı müracaatımızı yaptık. Hayırlı uğurlu olsun İnşallah. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Önümüzde bir seçim süreci var. Burada doğdum, çocukluğum, gençliğim, siyasi hayatımın önemli günleri burada geçti. Gücüm yettiğince her zaman yanınızda olmaya gayret ettim. İmkânlarım doğrultusunda, dilim döndüğünce, gezdiğim, dolaştığım her yerde bu şehrin sahipsizliğini söyledim. Bu şehre hep birlikte sahip çıkalım. İç Anadolu’nun parlayan yıldızı yapalım. İnsanımız doğduğu topraklarda doysun, göç vermeyelim, analara, babalara, gurbete giden evlatları ardından gözyaşı döktürmeyelim. Büyüklerimiz sahipsiz kalmasın, insanımızın toprağını terk edip büyükşehirlerde ömür tüketmesine göz yummayalım” ifadelerini kullandı.