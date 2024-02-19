Yozgat’ta iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan Alperen Ökcü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat'ta şehir merkezinde Lise Caddesi’nde gece saatlerinde bir kafenin önünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Alperen Ökcü, S.O. ve S.K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri Alperen Ökcü’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralılar S.K. ve S.O. Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olaya karışan S.E.Y. ise gözaltına alındı.