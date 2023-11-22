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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in soru önergesine yanıt vererek, Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın 2028 yılında tamamlanacağını açıkladı. Bu, başlangıçta planlanan bitiş tarihinden bir yıl gecikme yaşanacağı anlamına geliyor.

Genç, 15 Haziran’da verdiği soru önergesinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na göre 2026, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na göre ise 2027 yılında bitirileceği açıklanan projeye dair önemli sorular yöneltmişti.

Bakan Uraloğlu'nun verdiği yanıta göre, Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda sadece bitiş tarihi belirtilirken, projede yaşanan gecikmeyle ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.

Genç'in önergeleri arasında projenin fiziki ilerlemesi, bitiş tarihi öngörüsü ve maliyet artışı da yer alıyordu. Ancak, Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarında bu konularda detaylı bilgi verilmedi.

Proje, Ankara-Kayseri arasında Yozgat (Yerköy)-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi olarak bilinirken, Uraloğlu'nun belirttiğine göre 2028 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Projenin toplam maliyetinde herhangi bir artış olup olmadığı ise açıklamada yer almadı.