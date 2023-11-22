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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), personel ihtiyacını karşılamak üzere sürekli işçi statüsünde gerçekleştirilecek alım için harekete geçti. TBMM Başkanlığı, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, 250 personel alımı yapacak.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak ve adaylar, kura çekimi ile belirlenecek. Başvurular bugünden itibaren alınmaya başlanacak ve 27 Kasım'da sona erecek. İlgili alıma dair detaylı bilgilere, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

Başvuruda bulunan adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile istihdam edilecek asıl adaylar ve her bir kadro veya unvan için 4 katı kadar yedek aday belirlenecek. Kura çekimi, 12 Aralık tarihinde yapılacak olup, personel alım sürecinde mülakat uygulanmayacak.

TBMM'nin personel alımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.