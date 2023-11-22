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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkedeki ulaşım modlarında trafik güvenliğini artırmak amacıyla akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırdıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen 5. Ulusal Karayolu Kongresi ve Sergisi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, karayolu altyapısındaki gelişmeleri ve hedefleri paylaştı.

Uraloğlu, 2028 yılına kadar 1009 km daha yeni otoyol yapmayı planladıklarını ifade ederek, "Bölünmüş yol ağıyla sadece 6 il birbirine bağlıyken, biz 77 ilin birbiri ile bağlantısını sağladık. Trafik güvenliğini ve konforunu artırdık, süreyi azalttık. Kazalardaki ölüm oranını düşürerek yüzde 81'lik bir azalma sağladık. Yollarımızdaki ortalama hızı 40 km'den 88 km'ye çıkardık" dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki son 21 yılda karayollarına büyük yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, "Ulaşım alanında yaptığımız yatırımlarla ülkemizi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdık" şeklinde konuştu.

Köprü ve tünel yapım çalışmalarına da değinen Uraloğlu, köprü uzunluğunu yüzde 146 artışla 765 kilometreye çıkardıklarını ve tünel uzunluğunu 725 kilometreye yükselttiklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, geleceğe yönelik hedeflerine de değinerek, "Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırarak yollarımızı hızlı ve emniyetli hale getiriyoruz. Fiber optik kablo inşasıyla internet alt yapısını güçlendiriyor, uluslararası alanda Türkiye'yi bir merkez haline getiriyoruz" dedi.

Son olarak, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesiyle yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir hale getireceklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, bu projenin Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna entegrasyonunu sağlayarak mevcut devlet yolundaki yoğunluğu azaltacaklarını ifade etti.