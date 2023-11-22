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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar, B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli bir düzenlemeye işaret ediyor. Bu kapsamlı düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle hayata geçirilecek ve sürücülere önemli yenilikler getirecek.

Düzenleme kapsamında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi için alması gereken direksiyon eğitimi öngörülüyor. Bu eğitimi tamamlayan sürücülerin belgeleri otomatik olarak akredite edilecek. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, düzenlemelerin en geç 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilmesinin bu tarihle birlikte mümkün olacağını belirtiyor.

Düzenlemeyle birlikte sürücü kurslarının önemli bir rol oynayacağını belirten Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi için belirli bir eğitim almalarının gerektiğini vurguluyor. Bu eğitim, sadece direksiyon eğitiminden oluşacak ve sürücü belgelerini otomatik olarak akredite edecek.

Uygulamada yaş sınırı bulunmamakla birlikte, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaş sınırını ayrıca değerlendiriyor. Ancak, e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağı belirtiliyor. Şu an için B sınıfı ehliyet sahipleri 50 cc'ye kadar motosiklet kullanabiliyor. Ancak, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilme konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.