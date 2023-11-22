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Türkiye genelinde bir dizi önemli banka, emeklilere yönelik faizsiz kredi kampanyası başlattı. Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, İş Bankası, Enpara ve Garanti BBVA'nın el sıkıştığı bu anlaşma, emeklilere maddi destek sağlamayı amaçlıyor. İşte, bu güzel haberle ilgili detaylar:

Nasıl Başvurulur?

Emeklilerin faizsiz kredi avantajlarından yararlanmak için, müşterisi olunmayan bir bankanın mobil uygulamasını indirerek ve cep telefonu üzerinden başvuru yaparak kolayca başvuru sürecini tamamlayabilirler. Bu yöntem, özellikle müşteri olmayan emeklilere finansal destek sağlama konusunda kullanıcı dostu bir yaklaşım sunmaktadır.

Kredi Detayları

ENPARA:

Limit: 10 bin TL

Özellikler: Masrafsız ve faizsiz kredi imkanı sunuyor.

YAPI KREDİ:

Limit: 15 bin TL ile başlayan, ek olarak 5 bin TL daha eklenerek 20 bin TL'ye ulaşan bir kampanya sunulmaktadır.

AKBANK:

Limit: Yeni müşteriler için 20 bin TL faizsiz nakit avans imkanı sunulmaktadır.

QNB FİNANSBANK:

Limit: Toplamda 20 bin TL

Özellikler: Faizsiz finansman, nakit avans ve kredi olarak bölünmüş durumda.

İŞ BANKASI:

Limit: 20 bin TL

Özellikler: Faizsiz nakit avans kampanyası

GARANTİ BBVA:

Limit: Kampanyanın en yüksek limiti olan toplamda 25 bin TL