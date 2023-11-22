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Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Beldesinde uzun süre Belediye Başkanlığı görevini yürüten Doğan Sungur, Sorgun Belediye Başkan aday adaylığı için istifa etti.

Sorgun Belediye Başkan aday adaylık dilekçesini il başkanlığına veren Doğan Sungur, “Bilgi, birikim ve tecrübemi Sorgunumuzla paylaşmak için Sorgunumuza Türkiye Yüzyılına yakışır yeni bir kimlik kazandırmak için, yaşanabilir, şehir estetiği olan yeni bir Sorgun inşa etmek için, memleket sevdası ve hizmet aşkıyla Sorgun Belediye Başkanlığına aday adayıyım. Rabbim çıkmış olduğumuz yolda mahcup etmesin” dedi.