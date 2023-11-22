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Kültür ve Turizm Bakanlığınca okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması amacıyla Türkiye'de 8’inci il olarak Yozgat'ta kurulan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde, çocuklar ve anneleri hem bilgileniyor hem eğleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi'den kütüphane hakkında bilgi alan Arzu Özkan, kütüphanede bulunan çocuklarla yakından ilgilenerek çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

ÇOCUK ÜYE SAYISI ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, kütüphanelerde 2021'de 162 bin 660 olan çocuk üye sayısı yaklaşık yüzde 100 artarak 2022'de 329 bin 842'ye ulaştı.

2021'de 2 milyon 674 bin 635 adet ödünç alınan çocuk kitabı sayısı ise 2022'de 4 milyon 916'ya çıktı. Halk kütüphanelerinde geçen yılki 5 milyon 228 bin 444 çocuk kitabı sayısı da bu yılın ilk 6 ayı itibarıyla 5 milyon 576 bin 45'e ulaştı. Bakanlık yılsonu itibarıyla bu rakamların üzerine çıkmayı hedefliyor.