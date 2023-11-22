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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yozgat dahil 81 ilde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-6 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2 Bin 136 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya operasyonlara ilişkin paylaşımında “Yakalanan şahıslardan, 6’sının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 Bin 119’unun ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi” dedi.

Bakan Yerlikaya paylaşımına şu ifadelere yer verdi: “İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2136 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.”