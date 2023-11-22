Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye'de her geçen gün artan trafik ve buna bağlı olarak hava kirliliği sorunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni bir önlemle karşılanıyor. Bakanlık, araçların çevreye daha az zarar vermesi amacıyla yapılan egzoz gazı ölçümü olarak bilinen emisyon kontrolünü içeren Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi'ni devreye aldı.

11 Mart 2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, hususi ve resmi otomobillerin ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir, diğer motorlu taşıtların ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir periyodik egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutulması zorunlu hale getirildi.

Araç sahipleri, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi ile birlikte otomatik olarak gerçekleşen trafikte ölçüm işlemi sayesinde, araç plakasının EGEDES cihazı ile okunması, plaka sorgulaması yapılması ve aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümünün olup olmadığının görüntü ve raporlarla birlikte kaydedilmesiyle bilgilendirilecekler.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, araç sahiplerini belirtilen periyotlarda egzoz gazı emisyon ölçümlerini yaptırmaları konusunda uyardı. ASELSAN ile birlikte geliştirilen bu sistem, çevresel etkileri azaltma amacına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Araç sahipleri, bu yeni düzenlemeye göre egzoz kontrolüne daha sıkı bir şekilde tabi tutulacak ve çevre dostu bir ulaşımın teşvik edilmesine katkıda bulunacak.

Trafikte daha temiz bir çevre için yapılan bu düzenlemeyle ilgili detaylı bilgiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada bulunabilir.