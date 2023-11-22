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Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı son açıklamada, Türkiye'deki bilimsel çalışmaların yeni fay hatlarını ortaya çıkardığını belirterek, "Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak" uyarısında bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Edirne'de düzenlenen bir konferansta Türkiye'de yeni fay hatlarının varlığını açıkladı.

1939 Erzincan depremi sonrasında ülke genelinde artan deprem aktivitesine dikkat çeken Sözbilir, özellikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremin, birkaç fayın birleşerek aynı anda kırıldığı ender örneklerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde 485'ten fazla diri fay parçasının bulunduğunu belirten Sözbilir, bu fayların 5,5 büyüklüğünün üzerinde depremlere neden olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin her ilinde fayların bulunduğunu ve yeni bilimsel çalışmaların bu fayları ortaya çıkardığını belirten Sözbilir, denizdeki fayların da haritalandırma sürecinin devam ettiğini aktardı.

Prof. Dr. Sözbilir, depreme karşı güvenli yapılar oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, özellikle 2000 yılı öncesinde yapılan binalarda sorunların bulunduğuna işaret etti. Kentsel dönüşümün önemine değinen Sözbilir, bina bazında yapı stoku envanterinin çıkarılması gerektiğini ve bu konuda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.