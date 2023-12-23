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TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının 2024 yılı bütçesinde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maaşlara gelecek zam oranıyla ilgili önemli detaylar verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçesine dair açıklamalarda bulunarak milyonlarca vatandaşın merakla beklediği maaş zamlarıyla ilgili detayları paylaştı.

EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIŞ

Bakan Işıkhan, 2024 yılında emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik bütçe doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti. Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak artış konusunda net bir çerçeve çizdi.

MEMUR MAAŞLARINDA YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Bakan Işıkhan, 2024 Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşının 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak ise yüzde 266 oranında bir artış sağlandığını vurguladı.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ

Bakan Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesinin hükümet tarafından en kısa sürede hayata geçirileceğini müjdeledi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret konusunda ise Bakan Işıkhan, tüm paydaşlarla diyalog ve istişare içinde olduklarını belirterek süreci şeffaf bir şekilde yürüttüklerini ifade etti. Emeğin kutsallığına inandıklarını ve çalışanları, memurları ve emeklileri enflasyona ezdirmemek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Ayrıca, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair bilgi vermedi ancak sürecin şeffaf bir şekilde yönetildiğini belirtti.