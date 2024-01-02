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Memur ve emekli maaşlarındaki zam oranıyla ilgili heyecan dorukta. Milyonlarca vatandaş, yarın açıklanacak enflasyon farkının maaşları nasıl etkileyeceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar…

3 Ocak'ta (yarın) duyurulacak enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarını belirlemede kritik bir rol oynayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları henüz belli değilken, bu açıklama ile birlikte netlik kazanması bekleniyor. İşte detaylar…

YÜZDE 33,6'LİK ZAM HESAPLARI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 33,6'lık zam oranının açıklanmasının ardından, maaş hesapları yeniden gözden geçiriliyor. Yeni yıl ile birlikte çeşitli maaş kalemlerindeki zam oranları da gün yüzüne çıkıyor. Milyonlarca emekli, asgari ücret zammının yüzde 49 olarak belirlenmesinin ardından kendi zamlarını merak ediyor. Gözler, yarın (3 Ocak) saat 10.00'da açıklanacak olan yılın son enflasyon verisine çevrildi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Mynet'te yer alan habere göre; Memur ve memur emeklisinin zam oranı neredeyse netleşti. Enflasyon farkıyla birlikte yüzde 26,9'luk zam oranını alan memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme zammı olarak da yüzde 15'ini alacak. Bu durumda zam oranının yüzde 50'ye tamamlanması bekleniyor.

YENİ MEMUR MAAŞLARI İÇİN BEKLENTİLER

Eğer yüzde 50 zam gerçekleşirse, yeni memur maaşları şu şekilde olacak:

Memur: 33.025 TL

Hemşire: 36.642 TL

Öğretmen: 39.963 TL

Polis: 49.663 TL