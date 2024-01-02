Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yağışlar özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yoğun bir şekilde hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinde yağışlı bir hava etkili olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Özellikle sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağışlar yaşanabilir.

Hava sıcaklığında belirgin bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Ajansı, özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışlar olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu duruma karşı vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda olası aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle vurgulanmaktadır.