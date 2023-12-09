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Emekli maaşları için yapılan kök aylık ve taban maaş düzenlemeleri ile birlikte en düşük emekli maaşının 10-11 bin lira civarında olması bekleniyor. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu konuda masada bulunan üç önemli formül:

ENFLASYON REFERANSLI ZAM

Hükümet, asgari ücret zammında olduğu gibi enflasyon oranlarının üzerinde zam yapmak için çalışmalara başladı. Hem asgari ücretli çalışanlar hem de emekli aylığı alan milyonlar, Ocak zammı için refah artışının gündemde olduğunu bilmekte. Bu formülde, enflasyon oranlarının yüzde 38-40 bandında çıkması ve emekliye zam oranının bu oranlara göre belirlenmesi öngörülüyor.

TABAN MAAŞ ARTIŞI

İkinci formülde, son dönemde uygulanan emekliye taban maaşı uygulamasında belirlenen rakamın yükseltilmesi öne çıkıyor. Şu an için en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlenmişken, yeni bir düzenleme ile bu rakamın 10 bin-11 bin TL bandına çıkartılması planlanıyor. Eğer kök maaşa yapılacak zam, taban aylığın altında kalırsa, Hazine desteği devreye girecek.

SEYYANEN İYİLEŞTİRME

Üçüncü formülde ise, taban maaşa tamamlanan kök aylıklarda seyyanen bir iyileştirme yapılması öngörülüyor. Bu formül, en düşük aylıklardan başlayarak kademeli olarak artışı içeriyor.

Tüm bu ek artışlar, Ocak ayında 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasından sonra yasal düzenleme ile gerçekleştirilecek. Böylece emeklilerin Ocak ayındaki maaşları, yeni oranlar üzerinden arttırılarak hesaplara yatırılacak.

Bu üç formül, milyonlarca emeklinin ve çalışanın maaşlarını etkileyecek önemli bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Yozgatlı emekliler Ocak ayındaki zam haberleriyle birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, merakla bekleniyor.