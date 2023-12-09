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Elektrik abonelikleri için çağ atlıyoruz! EPDK'nın aldığı kararla birlikte, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile elektrik dağıtım sistemi kökten değişiyor. Artık elektrik tüketim verilerinizin kesintisiz ve güvenli bir şekilde takibi sizin kontrolünüzde!

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, elektrik aboneliklerinde önemli bir değişiklik yaşanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan karar doğrultusunda, tüm elektrik abonelerini kapsayacak şekilde yeni bir düzenlemeye geçilecek ve akıllı sayaç sistemine geçiş yapılacak.

Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile birlikte, mevcut sayaçlar merkezi yazılım ile entegre edilerek çalışacak. Bu sistem, iki yönlü haberleşme sayesinde elektrik tüketim verilerinin doğrulanmasını ve saklanmasını sağlayacak.

MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşacak. Yeni akıllı sayaçların mevcut olanlarla değiştirilme süreci, dağıtım lisansına sahip olan tüzel kişilerin sorumluluğunda olacak.

MASS sistemi ile birlikte, Elektrik Dağıtım şirketleri, mobil uygulama üzerinden abonelere günlük ve aylık ortalama elektrik tüketimlerini görüntüleme imkanı sunacak. Aşırı tüketim durumunda abonelere kaçak ihtimallerine karşı uyarı yapılacak ve elektrik tüketimi sınırlandırılabilecek. Benzer kullanıcıların tüketimleriyle karşılaştırmalar da mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek.

Aboneler, elektrik sistemine ilişkin kesinti süreleri, sayıları ve süreç başlangıç ve bitiş tarihlerini karşılaştırabilecekler. Ayrıca, mobil uygulama üzerinden anlık bildirimlerle kesintiler hakkında bilgi alabilecek ve şikayet/taleplerini iletebilecekler.

Yeni elektrik sistemi MASS'e geçiş sürecinde öncelikli olarak, sanayi ve tarımsal aboneler ile yüksek tüketimli sayaçlara odaklanılacak. Bu süreçte ayrıca, arıza nedeniyle değiştirilmesi gereken veya kaçak elektrik şüphesi bulunan sayaçlar öncelikle değiştirilecek.

Sistemin veri güvenliğini korumak amacıyla, çalışma sistemi kayıt altına alınarak sürekli bir denetim altında tutulacak. Elektrik sayaçları, uzaktan okuma özelliğiyle yeni sisteme uyumlu olarak çalışmaya devam edecek.