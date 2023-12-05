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Yozgat’ta kahvaltı keyfi, gıda fiyatlarındaki artışlarla gölgeleniyor. Süt ve süt ürünlerine yönelik son zam haberleriyle birlikte, peynir fiyatlarına yüzde 25'lik bir zam daha ekleniyor. Sektör temsilcileri, peynir fiyatlarındaki bu artışı kamuoyuna duyurdu.

Gıda ürünlerine peş peşe gelen zamların ardından, market raflarında yeni fiyat etiketleriyle karşılaşmak kaçınılmaz hale geldi. Yozgatlılar, kahvaltı sofralarını hazırlarken peynirin taze zamlı fiyatlarıyla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyor.

Sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, peynir çeşitlerine uygulanan yüzde 25'lik zammın sektördeki maliyet artışlarından kaynaklandığı belirtildi. Yeni fiyatlarla birlikte, tüketiciler arasında peynirin sofradaki konumu konuşulurken, mesele ülke genelindeki gıda fiyatlarındaki genel artışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Peynir fiyatlarındaki bu artış, hem tüketicileri hem de işletmeleri olumsuz etkilemeye devam ederken, gıda sektöründe yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor. Konuyla ilgili olarak tüketicilere düşen ise alternatif ürünleri değerlendirmek ve bütçe dostu seçeneklere yönelmek olacak gibi görünüyor.