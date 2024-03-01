Tarım Kredi Market, Ramazan indirimleri kapsamında harekete geçiyor. Tarım Kredi marketlerde sunulan Ramazan kolisi paketleri ve fiyatları belirlendi. İşte detaylar:

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde devam eden indirim fırsatları, Mart ayında başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde Ramazan paketi fiyatları ile ilgi çekiyor. Ancak, Tarım Kredi Ramazan kolisi fiyatlarında artışlar göze çarpıyor. CHP'li Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi marketlerinde dahi fiyat artışının oldukça yüksek olduğunu belirterek, paket içeriğinde zeytin, peynir, süt gibi temel gıda ürünlerinin yer almadığını ve fiyatların en az 9 kat arttığını ifade etti.

Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan kolisi fiyatları uzun süredir merak konusuydu. CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaşanan ekonomik zorluklara ve vatandaşın alım gücündeki düşüşe dikkat çekti. Gürer, Tarım Kredi marketlerinde Ramazan kolisi fiyatlarının son 6 yılda 9 kat arttığını belirterek, paket içinde peynir, zeytin, süt gibi temel gıda ürünlerinin bulunmamasına vurgu yaptı.

RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Tarım Kredi marketlerinde 2018 yılında 49 TL olan Ramazan kolisi fiyatının, 2022 yılında 169 TL'ye, 2023 yılında ise 320 TL'ye yükseldiğini belirten CHP Milletvekili Gürer, 2024 yılında ise Ramazan kolisi fiyatlarının 449,90 TL'ye ulaştığını ifade etti. Gürer, Tarım Kredi'nin fiyat artışına tepki gösterirken, aynı zamanda süt, peynir, zeytin ve et gibi önemli ürünlerin paket içinde yer almadığına dikkat çekti.

RAMAZAN KOLİSİ İÇERİĞİ

Tarım Kredi 2024 Ramazan kolisi fiyatı 449,90 TL olarak belirlendi. Kolinin içeriği şu şekildedir:

2 adet çorba

2 adet 500 gram makarna

Yarım kilo tuz

Yarım kilo çay

1 kilo kırmızı mercimek

1 kilo pilavlık pirinç

1 kilo nohut

1 kilo şeker

1 kilo pilavlık bulgur

830 gram salça

1 kilo un

1 litre yağ