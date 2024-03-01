İstanbul’da 13 yaşında kuyumculuk zanaatıyla tanışıp tüm inceliklerini öğrenerek ustalaşan ve açtığı atölyelerde altın ve gümüş gibi değerli madenleri “alevli cam sanatı” ile buluşturup ortaya birbirinden zarif kolye ve bileklik gibi ziynet eşyası çıkaran 53 yaşındaki Alparslan Acer, babasının vasiyeti üzerine memleketi Yerköy ilçesine dönme kararı aldı. 40 yıl sonra baba ocağına dönen kuyumcu ustası Acer, mesleğini memleketinde sürdürmek ve gençlere öğretebilmek için Yerköy ilçesine zanaat atölyesi açarak çalışmalara başladı.

Açmış olduğu sanat atölyesinde 13 kişiye istihdam sağlayan ve el emeği göz nuru ürünlerini Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya ihraç eden Acer, Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, Yerköy ilçesinde istihdama destek oldukları ve yeni zanaatkarlar yetiştirdikleri için Acer'e teşekkür ederek, hayırlı işler bereketli kazançlar diledi.

“13 YAŞINDA BAŞLADIM”

6 ay önce kurdukları zanaat atölyesinde gümüş takı tasarımı ve üretimi yaptıklarını söyleyen işletme sahibi Alparslan Acer, “40 yıl öncesinde 13 yaşında İstanbul Kapalı Çarşı’da bu mesleğe başladım. Kapalı Çarşı’da çeşitli imalathanelerde bulundum ve çalışma imkanım oldu. Sonra memleketimize babamın vasiyeti üzerine gelip Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir proje çerçevesinde meslek lisesindeki öğrencilerimizi bünyemize katıp burada sıcak cam işleme sanatını icra etmeye başladık. Atölyemizde bu camları işleyerek gümüş takı ile birleştiriyoruz. Ortaya çıkardığımız nadide eserleri de başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz” dedi.

“DÜNYADA İLK SIRALARDA YER ALIYOR”

Türkiye’nin kuyumculuk sektöründe dünyada ilk sıralarda yer aldığını da belirten Acer, “Türkiye dünyada kuyumculuk sektöründe ilk iki veya üçte yer alan kadim birikimi olan bir ülke. Bundan son derece mutluyuz. Bizim ürettiğimiz takılar dünyanın her yerine ulaşıyor. Çok başarılı çalışmalar yapıyoruz, halkımız tarafından çok fazla bilinmese de dünyada en başarılı olduğumuz sektör kuyumculuk sektörüdür. Bu sektörün Yerköy’ümüzde Yozgat’ımızda gençlerimiz tarafından icra edilmesini ve gençlerimizin kendi ayakları üzerinde duracak bir noktaya gelmesini canı gönülden istiyoruz, bu yönde çalışıyoruz. Burada öğrenci arkadaşlarımız 4 yılsonunda lise diplomalarını aldıkları gibi kalfalık ve ustalık belgelerini de alacaklar. Biz öğrencilerimizin ileri de kendi iş yerlerini açıp bu mesleği devam ettirmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.