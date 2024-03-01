Bağımlılıklarla mücadelenin her kanalda devam ettiğini söyleyen Uzman Dr. Adem Kara, bağımlı bireyler için her zaman bir çıkış yolu olduğunu söyledi.

Uz. Dr. Kara yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi: “Yeşilay Haftası'nda, bağımlılıkların farklı türlerine dikkat çekmek ve bilinçlendirme yapmak amacıyla önemli bir konuya değinmek istiyorum. Sigara, alkol, madde bağımlılıkları, internet ve zararlı içerikli oyun bağımlılıkları. Bu bağımlılıklar, bireylerin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen ve toplum sağlığını tehdit eden ciddi sorunlardır.

Sigara bağımlılığı: Sigara içmek, dünya genelinde en yaygın bağımlılık türlerinden biridir. Sigara dumanında bulunan nikotin, bireyin bağımlılığını besleyen ana etkendir. Nikotin, beyindeki dopamin seviyelerini artırarak bağımlılık yapar. Ancak sigara içmenin uzun vadeli etkileri ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Sigara içenlerde kanser, kalp hastalıkları ve solunum yolu problemleri riski artar. Klinik tecrübelerimizde anladığımız şey sigaranın zararlı etkileri toplum tarafından tam anlaşılamamış olmasıdır. Sigara içmek her an bir kalp krizi, inme ve damar hastalığı ile alakalı acil bir duruma sebep olabilir.

Alkol bağımlılığı: Alkol, toplumda yaygın olarak tüketilen bir içecektir ancak aşırı ve düzensiz alkol tüketimi bağımlılığa yol açabilir. Alkolün içeriğindeki etanol, beyinde dopamin salınımını artırarak bağımlılığın temelini atar. Ancak alkol bağımlılığı, karaciğer hastalıkları, beyin hasarı, sindirim sistemi problemleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, alkol bağımlılığı sosyal ve ekonomik sorunlara da neden olabilir.

Madde bağımlılıkları: Madde bağımlılığı, uyuşturucu maddelerin (örneğin, eroin, kokain, metamfetamin) düzenli ve kontrolsüz kullanımı sonucunda gelişen bir durumdur. Bu maddeler, beyinde güçlü bir dopamin salınımına neden olarak bağımlılığa yol açarlar. Madde bağımlılığı, bireyin sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir ve ölümcül sonuçlara yol açabilir.

İnternet ve zararlı içerikli oyun bağımlılıkları: İnternet ve zararlı içerikli oyun bağımlılıkları, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte daha sık görülmeye başlamıştır. İnternet bağımlılığı, sürekli olarak internet kullanımına karşı kontrolün kaybedilmesi durumudur. Zararlı içerikli oyunlar, bireyin gerçek dünyadan koparak oyun dünyasına dalmış olmasıyla karakterize edilir. Bu tür bağımlılıklar, bireyin sosyal ilişkilerini, okul performansını ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebilir.”

“SAĞLIMIZI KORUMAK ÖNEMLİ”

Bilimsel olarak tanımlanan sağlıklı olmak bedenin ve ruhun dengesi olarak kabul edileceğini ve bu nedenle sağlığı korumanın önemli olduğunu belirten Kara, “Bağımlılık ile mücadelede kötünün yerine iyiyi koymak insanın ihtiyaç ve dengesinde şarttır. Güzel hobiler, kişiye ve topluma faydalı uğraşlar bağımlılıkla mücadelede önemli etki ve değere sahiptir” dedi.

“EN BÜYÜK REHBER AİLE”

Anne-baba ve rol model durumundaki eğitici ve idarecilerin çocukların en büyük rehberi olduğunu ifade eden Uz. Dr. Kara, “Sevgili anne, baba ve rol model durumundaki eğitici ve idareciler sizler çocuklarınızın en büyük rehberlerisiniz. Onlara doğru yolu göstermek ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak sizin elinizdedir. Onlara sevgi ve güvenle yaklaşarak, açık iletişim kurarak, bağımlılığın zararlarını anlatmalısınız. Unutmayın ki, çocuklarınız sizin tutumunuzu ve davranışlarınızı model alır. Bir idareci ve amirin bağımlılıkla mücadelesi ile yüzlerce hatta binlerce insan kurtulabilir. Sevgili Madde Bağımlıları, sizler de unutmayın ki her zaman bir çıkış yolu vardır. Bağımlılığın esiri olmak zorunda değilsiniz. Yardım almak ve tedavi olmak cesaret ister, ancak bu cesareti gösterdiğinizde hayatınızın daha iyi bir yöne doğru değişeceğini göreceksiniz. Size destek olmak için birçok kuruluş ve profesyonel yardım hazır bekliyor. Yeşilay Haftası'nda, bu bağımlılık türlerinin zararları ve nasıl önüne geçilebileceği konusunda farkındalık yaratmak önemlidir. Sağlıklı birey, sağlıklı aileyi, sağlıklı aile her yönden gelişmiş bir toplumu meydana getirir. Bağımlılıkla mücadele için Alo 115 YEDAM destek hattından yardım alabilirsiniz” şeklinde konuştu.