Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre, ocak ayında kartlı ödemeler bir önceki yılın aynı dönemine göre %118 artarak 970,1 milyar liraya ulaştı.

TÜRK-İŞ'in şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre; açlık sınırı 16,257 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 50,000 TL'yi aşarak belirlendi. Bekar bir çalışanın aylık 'yaşama maliyeti' ise 21,189 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar için temel gıda maddelerini almak dahi neredeyse imkansız hale gelirken, hayat pahalılığı her geçen gün daha da artıyor. Artık alışverişler neredeyse sadece nakit yerine kredi kartlarıyla yapılıyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre %118 artarak 970,1 milyar lira oldu.

Buna göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 119 milyon, banka kartı sayısı 190,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91,1 milyon oldu. Geçen yılın ocak ayına göre kredi kartı sayısında %17, banka kartı sayısında %11 ve ön ödemeli kart sayısında %24 artış yaşandı. Kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre %16 artarak 400,6 milyona ulaştı.

KREDİ KARTLARINDA BÜYÜK ARTIŞ: %126

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre %118 artarak 970,1 milyar lira oldu. Kartlı ödemelerin 810,9 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 141,1 milyar lirası banka kartlarıyla ve 18,1 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleşti.

Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı %126, banka kartlarıyla yapılan ödemelerde %78, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise %124 olarak gerçekleşti. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre %20 artarak 1,4 milyar oldu. Kartlı ödemelerin 796,1 milyonu kredi kartlarıyla yapılırken, 500,5 milyonu banka kartlarıyla ve 106,4 milyonu ise ön ödemeli kartlarla gerçekleşti.

Kredi kartlarıyla yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre %23, banka kartlarıyla yapılan ödeme adetlerinde %13, ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme adetlerinde ise %41 olarak kayıtlara geçti.