İŞKUR, KPSS puan şartı olmaksızın pek çok alanda kura ile personel alımı yapılacak. Alımlarda maaş ortalamasının ise 30 bin TL olduğu iddia edildi. Peki, İŞKUR alım şartları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR, KPSS puanı aranmaksızın çeşitli alanlarda kura ile personel alımı yapma kararı aldı. Alımların maaş ortalamasının 30 bin TL olduğu iddia ediliyor. İŞKUR'un yayınladığı alım ilanına göre, şu mesleklerde personel alınacak:

Büro İşçisi

Beden İşçisi

Uzakyol İkinci Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi

Muhasebe Operatörü

Elektrikçi

Elektrik Zabiti

Temizlik Görevlisi

Bulaşıkçı

Mutfak Görevlisi

Aşçı

Şoför

Makam Şoförü

Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri

Çiftçi

İŞKUR başvuru şartları şu şekildedir:

Türk vatandaşı olmak (2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak).

Milli Güvenlik Kurulu tarafından Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'da yayınlanan ilanlara göre, pek çok kadrodan personel alımı yapılacak. Personel alımı başvuruları ise her ilan için belirlenen tarihlerde İŞKUR üzerinden yapılacak.