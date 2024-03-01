Sağlık alanını ilgilendiren yasa değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan kararla, 36 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdamı planlanıyor.

Resmi Gazete'de yer alan değişikliklere göre, sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan alanlara 36 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Ayrıca, serbest diş hekimleri muayenehanelerinde bir diş hekimi daha istihdam edebilecekler.

Bu düzenleme ile ebelerin görev ve yetkileri de yeniden düzenlendi. Artık ebeler, gebelik sürecinin tespiti, takibi ve muayenesinde aktif rol alacaklar ve normal doğum yapabilecekler. Doğum anında küçük tıbbi müdahaleler de ebeler tarafından gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, ilaç ruhsatlandırma süreci Avrupa Birliği standartlarına uyumlu hale getirilerek hızlandırıldı. Yan dal uzmanlığını teşvik etmek için ödemeler artırılırken, hastanelerde daha verimli ve nitelikli hizmet sunulabilmesi için koordinasyon merkezleri kurulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.