Vatandaşlar ile şoför esnafının Ramazan ayını kutlayan Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, sürücülere de uyarılarda bulundu. Bakıcı, "Hoşgörü ayı olan Ramazan'da, sürücülerimiz birbirlerine karşı daha saygılı ve toleranslı olmalıdır. Sürücülerimiz aşırı hızdan kaçınmalı ve trafik kurallarına harfiyen uymalıdır" diye konuştu.

"ORUÇ TUTAN SÜRÜCÜLERİMİZ"

Ramazan ayında oruç tutacak olan sürücülerin araç kullanırken dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Bakıcı, "Ramazan'da oruç tutan çoğu insanda kan şekeri düşmektedir. Susuzluk, açlık ve yorgunluk nedeniyle reflekslerin yavaşlaması ve dikkat dağılması tehlikesine karşı sürücülerimiz daha çok dikkat etmeli. Sürücülerimiz aynı zamanda her zamankinden daha sabırlı ve duyarlı olmalı" dedi.

"SÜRÜCÜLERİMİZ İFTARA YETİŞMEK İÇİN ACELE ETMEMELİ"

Sürücülerin özellikle iftar vakitlerinde iftara yetişebilmek için acele ettiklerini vurgulayan Bakıcı, "Acele eden sürücüler hem kendilerini, hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilmektedir. Mübarek Ramazan ayında, sürücülerimiz birbirlerine karşı daha saygılı ve hoşgörülü olmalı. Aksi halde beklenilmeyen, can yakan kazalar yaşanabilir" dedi.