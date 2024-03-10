Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, seçim ziyaretleri programı çerçevesinde Yozgat'a gelerek esnaf ziyaretlerinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Yozgat ziyaret programı saat 11.30'da Şefaatli'de başladı.

İlçe teşkilatını ziyaret eden Babacan, Şefaatli Belediye Başkan Adayı Mahmut Ertuğrul ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Şefaatli programının ardından Yozgat'a gelen DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım ile birlikte esnaf ziyareti yapıp halkı selamladı.

“KENDİSİNİ SEVİYORUZ VE GÜVENİYORUZ”

Ziyarette bir açıklama yapan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, ”Yozgat’ta Belediye Başkan Adayımız Mesut Yıldırım. Kendisini seviyoruz ve güveniyoruz bizim bütün adaylarımız mevcut başkandan da diğer adaylardan da belediyeyi çok daha iyi yönetecek nitelikte insanlar. Bizim en çok dikkat ettiğimiz konu oldu. Adaylarımızı belirlerken mevcut başkandan ve diğer adaylardan bu işi daha yapar mı yapmaz mı buz ona baktık. Mesut bey bu işi mevcuttan ve diğerlerinde de daha iyi yapacak nitelikte donanımda bir arkadaşımız. Mesut beyi Yozgat’a emanet ediyorum” diye konuştu.

“ADAYLARIMIZ KENDİ İLLERİNE VE İLÇELERİNE İYİ HİZMET VERMEK İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA İÇERİSİNDELER”

Babacan, “Yozgat ziyaretimize Şefaatli ‘den başladık Yozgatlıların ilgisinden ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum. DEVA Partisi 81 ilde adayları ile birlikte seçime giriyor. Çok şükür Türkiye’nin 4 bir tarafında pırıl pırıl tertemiz adaylarımız kendi illerine ve ilçelerine iyi hizmet vermek için yoğun çalışma içerisindeler. Yozgat’ta da Türkiye’nin neresine gidersek gidelim ülkemizin şuan en önemli sorunu emeklilerimizin yaşadığı ağır şartlar ve çiftçilerimizin karşı karşıya kaldığı ağır yüksek maliyetler. Türkiye’de en önemli sorunlar nedir diye saysanız çiftçimiz ve emeklimiz en çok feryat eden en çok sıkıntı çeken kesim. Yozgat tarım memleketi Yozgat’ta tabi ki başka farklı sektörler var ama Anadolu’da tarımla uğraşan öyle bir şehrimizde çiftçilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunları gayet iyi biliyoruz. Artan maliyetler gerçekten çiftçilerimizin üretmesini çok zorlaştırdı. Çiftçilerimiz ne kadar çok üretirse o kadar zarar ediyorlar böyle bir ortamdayız. Artan maliyetler artan gıda fiyatları vatandaşlarımızın da hayatını zor derece zorlaştırdı artık yumurta tane ile kıyma 50-10 gramla satılır hale geldi. Gıda fiyatları yükselince hükümet ne yaptı faizleri artırdı. Bizler faizi artırınca gıda enflasyonu düşer buraya gelsinler Yozgatlı çiftçilerle otursunlar anlatsınlar bir göreyim. Türkiye’de gıda enflasyonunu düşürmenin yolu çiftçilerin maliyetlerini düşürmekten geçiyor. Gübreye yüzde 50 destek, yeme yüzde 50 destek, mazota destek, elektriğe destek olmadan çiftçimizin maliyetini aşağıya çekmeden ne ülkede enflasyon düşer ne de milletin yüzü güler. Hükümetin önceliği rant şuanda hükümetin tarıma koyduğu bütçe 91 milyar faize koyduğu bütçe 1 trilyon 254 milyar. Bu ülkede tarım ayağa kalkmaz. Bu ülkede tarım alanları küçülür hayvan sayısı azalır ve Türkiye gemi gemi buğdayı ithal etmek zorunda kalır. Canlı hayvan eti ithal etmek zorunda kalır. Türkiye’de şuan enflasyon yüzde 100’ün üzerinde. Hükümet Türkiye İstatistik Kurumu’na yüzde 60 enflasyon açıklattırıyor. En düşük emekli maaşı 7 bin 500’den 10 bine çıkarıldı yani yüzde 33 arttırıldı. Bu güzel ve büyük ülke daha iyi yönetilmeye hak ediyor. Bizler bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler eylem planımızı 2 sene hazırlayıp ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMETE SARI KART GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR”

Genel Başkan Babacan, “Belediyeciliği ahlakı kurallara uygun hizmet üretmek olarak görüyoruz. 31 Martta Belediye başkanlarımızı seçeceğiz ama bu seçimler aynı zamanda hükümeti uyarmak ve hükümete yanlış yoldasın demek içinde önemli bir fırsat. Bu seçimleri aynı zamanda hükümete yani iktidara bir sarı kart gösterme seçimi olarak görüyoruz. Hata yapıyorsun, hukuka uymuyorsun, anayasayı çiğniyorsun, adaleti ayaklar altına alıyorsun diye sarı kart göstermemiz gerekiyor. Bu seçimler belediye seçimleri kırmızı kartımızı diğer cebimizde hazır önümüzde ki genel seçimlerimizde inşallah hep beraber kırmızı kartı göstereceğiz ki ülkeye adalet gelsin. Benim ekonominin başında olduğum dönemde bu milletle beraber yaşadığımız gibi Türkiye’nin o güçlü, zengin ve aynı zamanda adaletin ve hukukun daha iyi olduğu dönemler geri gelsin” ifadelerini kullandı.