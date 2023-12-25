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Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmaların gölgesinde, altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikle ilgili olarak altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir çağrı geldi. Gram altının serbest piyasalardaki değeri 1977 TL'yi aştığı bu dönemde Memiş, 2000 lira altına alım fırsatlarına dikkat çekti. Altın sahiplerine, ellerindeki altınları hızlıca satmamaları ve yükselişin devam edeceğini göz önünde bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki rekorlara dikkat çekerek 2024 yılına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Gram altının her ay rekor tazellemesini bekleyen Memiş, önümüzdeki dönemde gram altının 2700 TL'nin üzerine çıkabileceğini öngördü. Elinde altını bulunanlara, acele etmeden beklemeleri ve yatırımlarını sürdürmeleri çağrısında bulunan Memiş, altın piyasasının 2023'ün şampiyonu olacağını vurguladı.

Ons altınla ilgili de değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Ons altın 2070 dolara kadar yükseldi, rekor tazeledi. Ancak 2070 direncini kıramayarak geriledi. Gram altın için ise 2024 beklentilerini paylaşan Memiş, 2006 TL'yi aşan gram altın fiyatının rekor tazelendiğini belirtti. 2024 için öngörülen rakamlar ise 2500, 2700 ve 3000 lira arasında değişiyor.

Memiş, 2023'ün altın için yüzde 80 getiri sağlayan bir yıl olduğunu ifade ederek, altın sahiplerine, fiyat değil miktar odaklı düşünmeleri çağrısında bulundu. Altın piyasasındaki dalgalanmalarla ilgili olarak "Hani’ciler hayatımızda olmaya devam edecek yine. Onlar fiyata biz miktara bakacağız. Siz de 1 kilo altınınız varsa nasıl 2 kilo yaparım diye çalışın. Her şeyden şikayet eden insanlara karşı yapacak bir şey yok. Onları 3 yıldır uyarıyorum." ifadelerini kullandı. İslam Memiş, seçim öncesi altın ve para piyasalarındaki fırsatları değerlendirmek isteyenlere yatırımlarını dikkatlice yönlendirmeleri çağrısında bulundu.