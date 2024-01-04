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Memur zammının duyurulmasının ardından birçok maaşın zam oranı da netlik kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyonu sonuçlarını açıkladı ve 2024 yılı için memur maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapılacağını duyurdu.

Bu zam kararıyla birlikte, ekonomik dengelerde çeşitli değişiklikler yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ocak'ta açıkladığı zam oranlarına göre, evde bakım maaşları da etkilendi.

Aralık ayı enflasyonu baz alınarak evde bakım maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapıldı.

Evde bakım desteği, Temmuz 2023'te 5 bin 98 TL iken, Ocak 2024 itibariyle 7 bin 638 TL olarak güncellendi.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Evde bakım maaşından yararlanmak isteyenler, başvurularını Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ikamet ettikleri yerdeki 'İlçe Müdürlüklerine' yapabilirler.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Evde bakım maaşından faydalanma hakkına sahip olanlar şunlardır:

Ağır engelli raporu olanlara,

Hastalık nedeniyle temel ihtiyaçlarını gideremeyenlere,

Bakıma muhtaç olanlara,

Bakıma muhtaç olanlara verilmektedir.