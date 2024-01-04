Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ünlü bir bankanın yıl sonu değerlendirmesine göre, doların Türk lirası karşısındaki değerinin 2024 sonunda 33 lira seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.

HSBC stratejistleri, yaptıkları analizde, lira düşüşünü kontrol etmek amacıyla uygulanan stratejilerin işe yaradığını ve para politikasının FX carry'yi desteklerken dolarizasyonu sınırladığını, aynı zamanda makroekonomik dengelenmeye de yardımcı olduğunu belirtti.

Yerel seçimlere yaklaşırken, hem yerli hem de yabancı bankaların doların seyriyle ilgili analizleri devam ediyor. HSBC stratejistleri Murat Toprak ve Charlotte Ong, Dolar/TL'nin yıl sonunda 33 seviyesine ulaşabileceği tahminini Bloomberg'de yayımlanan bir notta teyit etti. Stratejistler, liranın daha az kırılgan olmasını sağlamak amacıyla 2023 ortalarından itibaren uygulanan büyük ölçekli faiz artışlarının, carry dinamiklerini lira lehine çevirdiğini vurguladılar.

Raporun değerlendirmesinde, lira mevduatlara ödenen faizlerin güçlü bir şekilde yükseldiği ve reel bazda hala negatif olsa da, lira mevduatlarının çekiciliğinin dezenflasyonla birlikte 2024'te daha da artabileceği belirtildi. Ayrıca, kredi büyümesinin yavaşlaması ve iç talebin zayıflamasının cari açığın azalmasına neden olacağı öngörüldü, bu da liranın daha az kırılgan hale gelmesine katkı sağlayacak.