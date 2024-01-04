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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezine haciz uygulandı.

Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma nedeniyle gündeme gelmişti.

Başlatılan soruşturma sonucunda, şüphelilerin tespitiyle birlikte 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine düzenlenen baskında, Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemler sonrasında Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, Ece Ronay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akşam saatlerinde ise Ronay'ın sahibi olduğu Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezine icra memurları ve polis ekipleri tarafından haciz uygulandı.

İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler kamyonetlerle taşınarak haciz edildi.

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 tarihinde Diyarbakır'da doğdu ve Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu. Sosyal medyada paylaştığı videolar ve şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Ronay'ın "Karpuz," "Git Çatla," "Karamela," "Şiki Şiki," ve "Baba Yorgun" gibi şarkıları YouTube ve Instagram platformlarında yüksek izlenme ve takipçi sayılarına ulaşmış durumda.