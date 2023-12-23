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Başkan Altın, yeni yıla sayılı günler kala, gösterişli hediye sepetlerine konulan kuruyemişler başta olmak üzere çikolata, şekerleme gibi ürünlerde merdiven altı üretimin arttığına dikkati çekti.

Altın, vatandaşların merdiven altı ürünler almamasına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak tanıdık esnaflardan alışveriş yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Yılbaşında artan alışverişlerle birlikte merdiven altı ürünlerin piyasaya daha çok sürüldüğüne dikkati çeken Altın, “Yılbaşı öncesi çarşı ve pazarda her türlü sektörün hareketli olduğu bir dönemdeyiz. Yılbaşı gibi özel günler, gösterişli hediye sepetlerine konulan kuruyemişler başta olmak üzere çikolata, şekerleme gibi ürünler ile merdiven altı üretim yapan fırsatçıların piyasaya en fazla girdiği günlerdir. Ancak her yerde görmeye başladığımız parıltılı yılbaşı sepetlerinin içerisi aynı kalitede değil. Albenili ve janjanlı paketlerin içi tarihi geçmiş, merdiven altı, kalitesiz ve sağlıksız ürünlerle dolu olabiliyor. Bu yılbaşında da denetim konusunda yerel yönetimlere ve emniyet güçlerimize çok görev düşüyor” ifadelerine yer verdi.

“YEREL ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPIN”

2023'ün son günlerinde ciddi bir alışveriş hareketliliği yaşanmaya başladığına dikkati çeken Başkan Altın, “Buradan vatandaşlarımıza bir çağrımız var, alışverişinizi yerel esnaflarımızdan yapın. Çünkü Kurban veya Ramazan bayramları gibi esnaf için özel günlerden birisi de yılbaşı. Yılbaşını birçok kişi evinde kutlayacak veya dışarıda kutlamak için hediyesini alıp gidecekler var. Örneğin manavlarımızdan meyvesini, kuruyemişçiden kuruyemişini, hediyeliklerini bizim züccaciye bujiteri esnaflarımızdan, içeceklerini büfe ve bakkaldan alsınlar. Bu tür alışverişlerini esnaflarımızdan yapsınlar diyoruz. Çünkü alışverişlerini esnaftan yaparlarsa o esnafı hem yaşatırız hem de esnafımızla birlikte sokağın kültürünü canlandırırız. Sokaklarımızın ışığı esnafımızı da ayakta tutarız" diye konuştu.

“ESNAF BİR MAHALLENİN KÜLTÜRÜDÜR”

Yılbaşı alışverişleri için internette alışverişin yoğun olduğunun görüldüğünü söyleyen Altın, “Bizim esnafımızın hepsinin internette mağazası yok. Ama işyerini açıp evine ekmek götüremeyen esnafımızdan özellikle bu alışverişleri yaparak, yılbaşı öncesi sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum ve tüm Yozgatlı hemşerilerimize çağrıda bulunuyoruz. Esnaf bir mahallenin kültürüdür, yaşatılması lazım. Hepimiz o kültürle büyüdük. Mahallenin bakkalı, kasabı, büfesi, terzisi, bekçisi onlar o mahallenin her şeyi. Evinin anahtarını bırakabileceğin çok güvenilir bir dost, paran bittiğinde bir banka, başın sıkıştığında, cenazen, hastan, düğünün olduğunda yardıma koşan, yanında olan kişilerdir" dedi

“SAĞLIKSIZ YİYECEKLERLE DONATMAYIN”

Yeni yıla sayılı günler kala albenili ve janjanlı hediye sepetlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Başkan Altın, “2024’e sayılı günler kala yılbaşı sofralarının hazırlığı için alışverişler şimdiden başladı. Bu alışveriş listelerinin içinde atıştırmalıklar ve meyve gibi çok sayıda gıda ürünü mevcut. Ancak bu yıl artan fiyatlardan dolayı vatandaşın daha ucuza yönelmesi özellikle gıda ürünlerinde sahte, hileli, kalitesiz ve tağşiş ürünlerin artmasına neden olurken fırsatçıların da ekmeğine yağ sürüyor. Bu dönemde tarihi geçmeye yakın olan bazı ürünler yeni ürün gibi raflara yerleştirilip indirim adı altında satışa sunulabiliyor. Öte yandan yol kenarlarında, bina altlarında, okul önlerinde vb. gibi yerlerde de merdiven altı ürün satışı had safhada. Piyasada sütün, şekerin, unun kg fiyatı belli iken kimse yarı fiyatına pasta satamaz. Vatandaşlarımız bu yılbaşında daha ucuza alışveriş yapayım derken merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı” ifadelerini kullandı.



“KENDİ YEMEDİĞİ ÜRÜNÜ MÜŞTERİSİNE YEDİRMEZ”

Bu yılbaşında kaliteli ve güvenilir alışverişin adresinin mahalle esnafı olduğunu hatırlatan Altın, “Merdiven altı ürünler, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve içecekler yerine güvenilir ve kaliteli alışveriş için mahalle esnafı tercih edilmeli. Denetimi yapılmamış merdiven altı ürünlerin aksine esnafımız gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun olarak sağlıklı ve kaliteli ürünlerin satışını yapar. Bunun için yılbaşında da sebze meyveler manavdan, yemişler kuruyemişçiden, şarküteri ürünleri kasaptan, pasta ve tatlılar pastaneci esnafından, hediyelik ürünler zücaciyeden, çiçekler çiçekçiden alınmalı. Yeni yıla içimiz rahat girmek için hazırlıklarını tamamlamış ve müşterisini bekleyen esnafımızdan alışveriş yapılmalı” şeklinde konuştu.