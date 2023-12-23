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İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Okul Polisi uygulamasının ardından, Yozgat’ta özellikle yurtlarda ve öğrenci evlerinde kalan kız öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla "Üniversite Polisi" uygulaması başlatıldı.

"Üniversite Polisi" uygulaması kapsamında, Yozgat merkez ve ilçelerinde yurtlarda kalan kız öğrencilerine kadın polisler tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor.

"Üniversite Polisi" uygulaması kapsamında Yozgat merkez ve ilçelerinde Özel ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 10 yurtta toplam 2 bin 12 öğrenciye görevli polisler tarafından eğitim verildi. Eğitimde görevli personel tarafından; Sosyal Medya Bağımlılığı, Siber Zorbalık, Güvenli İnternet, Sosyal Medya Güvenliği, Teknoloji Bağımlılığı, Kadın Destek Uygulaması (KADES), Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) konularında bilgilendirme yapıldı.