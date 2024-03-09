Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Bu gelişme ile birlikte tüm sistem değişecek. Bunları yapmayanın işlemi geçersiz sayılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Türkiye Tapu" uygulaması içi düğmeye bastı. Söz konusu uygulama ile birlikte sistem de büyük değişikliğe gidilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde tapu işlemlerini dönüştürecek önemli bir adım attı. "Türkiye Tapu" uygulaması, bu sektörde köklü değişikliklere neden olacak.

Bakanlık, internet üzerinden yapılan tapu işlemlerine ek güvenlik önlemleri getirerek, bu alandaki şeffaflığı ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Uygulamanın 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor.

Güvenlik odaklı değişiklikle birlikte, vatandaşlardan mobil veya elektronik imza talep edilecek ve süreç kişi ve mekana bağlı olmaksızın hızla tamamlanabilecek.

Bu yenilikçi uygulama ile tapu işlemleri daha güvenli, hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

2024 yılı sonunda hayata geçirilmesi planlanan "Türkiye Tapu" uygulaması, tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemlerini kapsayacak. Ayrıca, tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de artık bu uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Yazın yapılan değişiklikle konut, dükkan, iş yeri, arsa, tarla gibi taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin dışında noterliklerde de yapılmasına izin verilmişti.

Bir taşınmazını satmak isteyen kişi Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesi üzerinden e-Başvuru yaparak işlemlerini tamamlayabilir ve buradan noterlik başvurusu yapabilir.

Noterliğe başvuran kişinin taşınmazın gerçek sahibi olduğunu tespit edilmesinin sonrasında başvurusu kabul edilecek ve ardından sıraya alınacak.

Önceki değişiklikle noterliklerde yapılabilecek taşınmaz satış sözleşmeleri, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesi üzerinden e-Başvuru sistemiyle gerçekleştirilebilecek.

Bu sayede satış yapmaya engel durumların önceden tespit edilmesi sağlanacak ve süreç noterlik tarafından hızla sonuçlandırılacak. Bu gelişme, tapu işlemlerinde daha modern, güvenilir ve kullanıcı dostu bir dönemin kapılarını aralıyor.