YSK tarafından Yozgat İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimi için parti ve bağımsız adayların kesin sayılarının belirlenmesinin ardından isim, öğrenim durumu ve meslekleri de açıklandı.

YSK’nın kesinleşen aday listesi açıklamasına göre Yozgat İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimi parti ve bağımsız adayların kesin sayılarının Yozgat merkezde 15 olduğu kaydedilmişti.

Yozgat İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimi parti ve bağımsız adayların isim, öğrenim durumu ve meslekleri şu şekilde:

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

Emekli Ümit Şahbaz üniversite mezunu,

Çiftçi Oğuzhan Kapusuzoğlu üniversite mezunu,

Esnaf Kadir Kozan ortaokul mezunu,

Emekli Uğur Bulut üniversite mezunu,

Öğrenci Ömer Faruk Yeşilay lise mezunu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

Esnaf Mustafa Türkmen ilkokul mezunu,

İş Adamı Durmuş İşbilen ortaokul mezunu,

Esnaf Hasan Bilir ortaokul mezunu,

Esnaf İlyas Güler ortaokul mezunu,

Muhasebe Berat Yüce üniversite mezunu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ YEDEK ADAYI:

Emekli Mehmet Şahingöz ilkokul mezunu.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

Çiftçi Nevzat Aslan ortaokul mezunu,

Çiftçi Salih Baran ortaokul mezunu.

İYİ PARTİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

Çiftçi Harun Bulut lise mezunu,

Emekli Mehmet Coşar lise mezunu,

Ev Hanımı Tekmile Arzu Saydam lise mezunu,

Öğrenci Melike Ertuğrul üniversite mezunu,

İş İnsanı Oğuzhan Demirel lise mezunu.

AK PARTİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

Kurum Müdürü Taner Yıldız üniversite mezunu,

Yönetici Tahir Ersöz lise mezunu,

Muhasebeci Şükrü Yalman üniversite mezunu,

Formen Fikret Karaarslan lise mezunu,

Plan Proje Danışmanı İbrahim Doğan üniversite mezunu.

AK PARTİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ YEDEK ADAYLARI:

Yönetici Mesut Açıkgöz lise mezunu,

Yönetici Hasan Oğuzhan lise mezunu,

Esnaf Özlem Akses lise mezunu,

Tornacı Akif Şinasi Demirkaya lise mezunu,

İş Güvenliği Uzmanı Adem Şahingöz üniversite mezunu.

SAADET PARTİSİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

Emekli Kazım Erkoç ilkokul mezunu,

Serbest Meslek Sami Akbaba lise mezunu,

Serbest Meslek Mehmet Ardinç ilkokul mezunu.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

Güvenlik Görevlisi Eyüp Çalışkan lise mezunu,

Çiftçi Alper Bölükbaşı lise mezunu,

Muhasebeci Ali Doğan üniversite mezunu,

İnşaat Sektörü Çelebi Çağlar lise mezunu.

SOL PARTİ İYİ PARTİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

Emekli Durak Koçak üniversite mezunu.

DEMOKRATİK SOL PARTİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

İnşaat Mühendisi İhsan Erçoban üniversite mezunu.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

Serbest meslek Bahadır Demirel ortaokul mezunu.

HÜR DAVA PARTİSİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

Öğrenci Cihan Doğan ortaokul mezunu.

DEMOKRAT PARTİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

Emekli Seçgin Sevgi ilkokul mezunu.

MİLLET PARTİSİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYI:

Emekli Celalettin Arslan üniversite mezunu.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

Hakan Süzgeç üniversite mezunu

Selahaddin Gökcan lise mezunu

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ASIL ADAYLARI:

Emekli Metin Zararsız lise mezunu,

Ahmet Regaip Babayiğit lise mezunu,

Burak Emin Şengül lise mezunu.