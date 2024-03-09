Yozgat’ta gece başlayan kar yağışı kentte etkili olurken vatandaşlar güne kar yağışı ile başladı. Erken çiçek açan badem ağaçları da kar altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Yozgat’ta beklenen kar yağışı geldi.

Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yozgatlılar güne beyaz örtü ile merhaba dedi. Kar yağışı sonrası karayolları ekipleri ana yollarda belediye ekipleri de cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında ise seyirlik manzaralar oluştu. Kentin yüksek kesimlerine kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Diğer taraftan çiçek açan meyve ağaçları da kar yağışı sonrası kar altında kaldı.

Yozgat Çamlığı Milli Parkına gelen vatandaşlardan Yusuf Şen, kar altında kahvaltı yapmak için çamlığı tercih ettiğini söyleyerek, beklenen kar yağışının geldiğini söyledi. Şen, “Kar rahmettir, inşallah Rabbim bundan sonra daha çok kar verir. Tepelerde kar daha fazla. 10 senedir Yozgat Çamlığında karda spor yapıp kahvaltımı yapıyorum. Çok şükür güzel bir hava var. Manzara da çok güzel” dedi.