Son günlerde, vatandaşlar bankalardan gelen yeni ücret ve komisyonlar konusunda büyük bir rahatsızlık duyuyor. Özellikle bankaların "komisyonsuz" olarak lanse ettiği kredi kartlarına ek ücret talepleri gelmesi, tüketiciler arasında endişe yaratıyor.

Tüketiciler, bankaların sunduğu yeni ücret ve komisyon politikalarına karşı artan şikayetlerle karşı karşıya. Bu şikayetlerin odak noktasında ise, başlangıçta komisyonsuz olarak tanıtılan otomatik fatura ödeme talimatlarıyla satılan kredi kartlarına sonradan eklenen ücretler bulunuyor.

BANKALAR, GİZLİ ÜCRETLER KONUSUNDA ELEŞTİRİ ALIYOR

Bankalar, bu kartları sunarken herhangi bir komisyon talep etmediklerini belirtmelerine rağmen, birkaç ay sonra müşterilerden ödeme ücreti talep etmeye başlıyor. Bu durum, tüketicilerin hoşnutsuzluğuna neden oluyor.

Ancak, tüketici lehine olmayan ve önceden bildirilmemiş olan sözleşme şartlarının uygulanması hükümsüz sayılıyor. Bankaların bu tür adımları atabilmeleri için, tüketicilere bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmaları ve tüketicinin onayını almalıdır. Aksi takdirde, tüketiciler aldıkları kartı ve ödeme talimatlarını ücretsiz olarak iptal edebilirler.

TÜKETİCİLERİN HAKLARI KORUNUYOR

Özellikle bazı özel bankaların, "komisyonsuz otomatik ödeme" vaadiyle sattıkları kredi kartları için sonradan ücret talep etmeye başlaması, tüketicileri mağdur ediyor. Bu durum, bankalara ve komisyonsuz ödeme tekliflerine olan güveni sarsıyor.

Tüketiciler, bankaların verdikleri komisyonsuz vaadinin geri alınmasından ve sonradan ek ücret talep etmelerinden oldukça rahatsızlar. Ayrıca, bazı bankaların bu ücretleri sessizce eklemesi ve müşterilere bilgi vermemesi de büyük tepkilere neden oluyor.

BANKALARIN AÇIKLAMALARI

Bankalar, komisyonsuz ödeme teklifinin bir promosyon olduğunu ve süresinin dolmasıyla birlikte bu uygulamanın sona erdiğini savunuyorlar. Ancak, bazı tüketiciler bu promosyonun kendilerine yeterince açıklanmadığını ve sürenin dolmasından önce bilgilendirilmediklerini iddia ediyorlar.

TÜKETİCİLER ŞİKAYETLERİNİ İLETEBİLİR

Tüketiciler, CİMER aracılığıyla Merkez Bankası'na şikayette bulunabilecekleri gibi, Alo 175 Hattı üzerinden de şikayetlerini iletebilirler. Bankaların şeffaf olmaları ve tüketicileri zamanında bilgilendirmeleri, güvenin yeniden tesis edilmesi açısından önemlidir.