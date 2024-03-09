Hesabınızda kira ödemenize yetecek kadar para olmasa da kiranızın artık otomatik olarak yatacak. Böylece huysuz ev sahiplerinin kira gecikti mazeretinin kökten karşısına geçilmesi hedefleniyor.

Kirasını belirtilen tarihte yatırmakta zorlanan kiracıların sorunu kökten çözecek bir kampanya başlatıldı. Böylece kira için yeterli parası bulunmayanlar bile kirasını günü gününe ödeyecek.

Bankaların müşteri sayılarını artırmak için ürettikleri kampanyalara her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez kiracı dostu bir kampanya banka müşterilerine sunuldu.

Yapı Kredi Bankası Kiram Hesabımda uygulamasını başlattı. Yapı Kredi Bankası'nın yeni ürününde kiracılar hesaplarında yeterli bakiyeleri olmasa da kiralarını gününü kaçırmadan ödeyebilecek.

Yapı Kredi, yeni uygulaması "Kiram Hesabımda"yı hayata geçirdi. Söz konusu uygulama müşterilere sunulmaya başlandı.

Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yapı Kredi müşterilerinin, alternatif bir ödeme ürünü olan uygulamaya başvuru yaparak yıllık kira limitini hesaplarına tanımlatabildiği belirtildi.

KİRAM HESABIMDA UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Kiram Hesabımda uygulamasından faydalanabilmeniz için Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sitesinden, en yakın banka şubesinden ya da yapikredicomtr'den Bireysel Bankacılık, Ödemeler ve Hizmetler bölümünden Kiram Hesabımda sekmesini seçmeniz gerekiyor.

Banka başvurunuzu kredi limiti talebinizi değerlendirmeye alıyor ve sonucunu bankaya bildirdiğiniz e-posta adresinize veya cep telefonunuza SMS ile gönderiyor.

Yapı Kredi "Kiram Hesabımda" uygulaması başvuruları için, nüfus cüzdanız ya da ehliyetinizin fotokopisi ile ev sahibiniz ile aranızda yaptığınız sözleşme ya da ödeme planını bankaya vermeniz gerekiyor.

İKİ TARAFINDA AÇILMIŞ HESABI OLMASI GEREKİYOR

Başvurunuz kabul edildiği taktirde yalnızca hesabınızda yeterli para olmadığı durumlarda limit kullanımı devreye alınarak kira ödemeniz yapılarak size bildirim gönderiliyor. Uygulamayı kullanmak için hem kiracı hem de ev sahibinin banka hesapları olması gerekiyor.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Kiram Hesabımda uygulamasının sektörde bir ilk olduğunun altını çizerek "Yapı Kredi olarak, her zaman müşterilerimizin gereksinimlerini en doğru şekilde anlayarak onlara hem en doğru çözümleri sunmak hem de benzersiz bir bankacılık tecrübesi yaşatmak için ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. " diye konuştu.

Yapı Kredi Bankası uygulama kapsamında sunulan garantörlük hizmeti karşılığında aylık olarak ev sahiplerinden tahsil edilecek garantili ödeme sistemi ücreti, lansmana özel olarak yüzde 1 üzerinden ücretlendiriyor. Uygulamanın sunduğu tüm bu avantajlar ile emlak sektöründe karşılıklı müşteri memnuniyetinin artması bekleniyor.