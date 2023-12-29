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Yozgat İl Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Her hafta düzenli olarak yapılan ‘Sabah Namazı Buluşmaları’ Çapanoğlu Büyük Cami'nde gerçekleştirildi.

"Yozgat Halkı Sabah Namazında Buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirilen buluşma, sabah namazı öncesi İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu cemaate yaptığı sohbette 'Temiz Kalpli Olmak' konusuna değindi. Yozgat halkının yoğun katılım sağladığı buluşmada namaz sonrası tesbihat ve dualar yapıldı.

Sabah Namazı Buluşması sonrası cemaate geleneksel arabaşı çorbası ikramında bulundu.