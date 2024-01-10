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Kakao üretiminin ana vatanı olan Batı Afrika, özellikle Fildişi Sahili'nde dünya genelindeki kakao ihtiyacının yüzde 75'ini karşılıyor. Ancak, bu bölgede yaşanan hava koşulları, felaketler ve siyasi istikrarsızlık gibi etkenler, kakao üretimini olumsuz yönde etkiliyor.

İstanbul Sanayi Odası Kakaolu, Şekerli Ürünler ve İçecekler Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Fuat Küçük tarafından yapılan açıklamaya göre, kakao fiyatlarındaki son zamların çikolata fiyatlarına yansıması kaçınılmaz oldu. Yapılan zamların toplamda yüzde 80'e ulaştığı tahmin ediliyor.

Kakao bitkisi tropikal iklimlerde yetişir ve bu bitkinin ana vatanı Batı Afrika'dır. Ancak, bölgede yaşanan doğal afetler dünya genelinde kakao üretiminde yüzde 5-10'luk bir azalmaya neden olmuştur. Uluslararası yetkililer, bu kaybın 100 bin tonu aştığını belirtiyor.

Uzmanlar, kakao fiyatlarının 2023 yılında %70 oranında arttığını açıkladı. Bu artışın çikolata fiyatlarına doğrudan yansıdığı gözlemlenirken, çikolatanın ana bileşeni olan kakao üretiminin her geçen gün azaldığı biliniyor.

Fuat Küçük, 2023 yılında çikolata fiyatlarının ortalama olarak %80 arttığını belirtti. Küresel taleplerin de çikolata fiyatları üzerinde etkili olduğu tahmin ediliyor. Batı Afrika'da yaşanan kuraklık ve doğal afetler nedeniyle kakao arzının düşeceği belirtilirken, hava koşulları ve tarımsal hastalıkların üretimi olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor. Arz düşüşünün devam etmesi beklenirken, iç pazarda çikolata fiyatlarının artışının talep yüksekliğinden kaynaklandığı vurgulanıyor.