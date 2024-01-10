Tahmini Okuma Süresi: dakika

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Yozgat Vali Vekili Türker Çağatay Halim, Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve İbrahim Ethem Sedef, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, MESA Holding KOSAŞ AŞ. Genel Müdürü Faruk Erol, fakülte dekanları, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Parti Temsilcileri, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Ziraat Fakültesi öğrencileri adına Betül Aycan yaptı. Aycan konuşmasında Ziraat Mühendisliği mesleğinin insanlık için en önemli olan gıda temini ve çevre koruma gibi önemli vazifeleri yerine getiren meslek olduğuna vurgu yaparak, “Son zamanlarda yaşadığımız iklim değişikliği, kuraklık, salgın hastalıklar, savaşlar ve doğal afetler gibi dünyaca yüzleştiğimiz çeşitli felaketler nedeniyle daha fazla rağbet gören mesleğimizin önemini bugün hepimiz daha iyi anlamış bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi.

Tarımsal Öğretimin 178. yıldönümünü kutlayan Üniversite Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, Türkiye’de 178 yıl önce tohumları atılan tarımsal yükseköğretimin tarihsel geçmişi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Ziraat Fakültesi olarak ülkenin tarımsal anlamdaki ihtiyaçlarının ve sorunlarının çözümü noktasında kendilerini sorumlu hissettiklerini dile getiren Prof. Dr. Yakupoğlu bu minvalde çalıştıklarının altını çizdi.

“YOZGAT’IN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, konuşmasının başında Yozgat bürokrasisine teşekkür ve şükranlarını sunarak bakanlığın faaliyet alanı çerçevesinde Yozgat’a dair ne varsa takip ederek Yozgat’ın gelişmesi noktasında çalıştıklarına dikkat çekti.

Bakan Yardımcısı Gizlider, Tarımsal Öğretimin 178. Yıldönümünü anma programına Tarım ve Orman Bakanlığı olarak misyon ve vizyonu konuşmak için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Gizlider, “Bu büyük devlet bin yıldır bu netameli coğrafyaya hâkim olan ulu devlet hiç kimse dert etmesin ki yirmi yıl öncesinde nasıl terör meselesini bitirdiyse, nasıl ulaşım meselesini bitirdiyse, nasıl sağlık sorunlarını bitirdiyse, nasıl savunma teknolojisinde ihraç eden bir noktaya geldiyse çok açık ve net söylüyorum ki tarımda da hızlı bir ivme ile yaşanılan sorunları bitiriyor” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Gizlider konuşmasının devamında: “Cumhurbaşkanımızın özel talimatıyla Yozgat Bozok Üniversitesine atanmış olan değerli Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar hocam gerçekten çok büyük bir şans. Yozgat Bozok Üniversitesinin ihtisas alanı olarak kenevir özelinde çalışmalar yapması Bakanlığımız içinde oldukça önemli. Geçen yıl ki tarım kanununda yapılan değişikle kenevirle ilgili düzenleme yaparak özellikle ilaç etkin maddesi ile ilgili yasal bir değişikliğe gittik. Kısa sürede de yönetmeliğini yayınlayacağız. Kenevir tarımın netameli bitkisi mi? Yoksa mucizevi bir bitki mi. Uyuşturucunun hammaddesi mi? yoksa tarihimizde ve sosyolojimizde olan yer yer besin, yer yer ilaç etken maddesi, yer yer merhem olan bir bitki mi? Bizde bakanlık olarak tam da bunun yetkili üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi'nde tartışılsın ve bize bilimle bir ışık tutarak yol göstersin istiyoruz. Gerek Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörüne gerekse de siz değerli öğrencilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gizlider, tarım kanunundaki yapılan değişiklikler, üretim planlamasındaki destek sistemlerinde yapılan değişim ve dönüşüm, üretim planlaması modellerindeki revizyonlar, sözleşmeli yeni üretim modeli ve yeni kent üretim modeli hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Öğrencilere seslenen Bakan Yardımcısı Gizlider: “Kafanızda sadece memuriyet olmasın. Hedefinizi maaşlı bir iş olarak belirlemeyin ve hedeflerinizi büyük tutun. Sizler risk alabilecek yaşlardasınız. Sizleri tüm dünya bekliyor. Kaybedeceğiniz sadece yeni fırsatları kaçırmak olacaktır. Yenidünya ve normlar dediğimiz yeni dönemde tarımın en strateji bir sektör haline dönüştüğünü gördük. Bunu pandemi sürecinde hep birlikte yaşadık. Lütfen kendinizi sınırlı bir yaşama endekslemeyin. Önünüz çok açık yeter ki risk alın” dedi.

Tarım Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider üniversitemize ilişkin bir müjdeyi de katılımcılarla paylaştı. Gizlider üniversitemiz kampüs alanı içerisine yapılması planlanan sulama göletinin ihalesinin yapıldığına dikkat çekerek üniversitesinin çehresini daha yeşil, her noktasında fotoğraf çekilebilen örnek bir kampüs hüviyetine kavuşturacaklarını sözlerine ekledi.

“MEMLEKET EKONOMİSİNİ KALKINDIRMAK İSTİYORUZ”

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Tarım Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’i Tarımsal Öğretimin 178. Yıldönümü kapsamında üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin köklü geçmişiyle Yozgat tarım ve hayvancılığı başta olmak üzere bölge ve ülkesine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Rektör Yaşar, ihtisas alanı özelinde kenevirin ekonomiye dönüştürülmesi noktasında bugün gerçekleştirilen panel çerçevesinde tartışıyor ve konuşuyor olmanın oldukça önemli olduğunu söyledi.

Yaşar, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda üniversite olarak aşama kaydediyor olmak, ihtisas alanımız olan dayanıklılığıyla bilinen, geniş yelpazede pek çok alanda kullanılan çevre dostu, mucizevi bitki kenevir özelinde üniversite olarak kısa ve uzun vadede hedeflerimizi ve planlarımızı, yol haritamızı sizlerle paylaşıyor olmak çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yapılacak her türlü işbirliği ve bilimsel çalışmalar ile özel sektör bazlı kazandırılacak yatırımlar ekseninde kenevirin ülke ekonomisine daha güçlü hitap etmesi adına, ürüne dönüşerek sanayileşmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımız yerel ve ulusal dinamiklerin destekleriyle memleket ekonomisini bir nebze kalkındırmak istiyoruz.”

2023 yılı TUBİTAK projesini başarıyla tamamlayan Ziraat Fakültesi öğretim üyelerine protokol tarafından belge takdimi yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Moderatörlüğünü Üniversite Rektör Yardımcısı ve İhtisas Alanı Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz’ın yaptığı “Endüstriyel Kenevir Alanındaki Gelişmeler” konulu panelde, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Mükerrem Betül Aycan Tıbbi Kenevir ve Dünyadaki Uygulamaları, Üniversite Kenevir Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Yekta Karadauman “Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Kenevir Alanında Yapılan Çalışmalar” MESA Holding KOSAŞ AŞ. Genel Müdürü Faruk Erol ise “Özel Sektörün Medikal Kenevirle İlgili Beklentileri” konularında katılımcılara bilgiler aktardı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, günün anısına Tarım Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'e hediye takdiminde bulundu.