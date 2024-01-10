Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başladı.

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Yozgat’ta tercih yapacak adayları yakından ilgilen konu hakkında ÖSYM açıklama yaptı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, "2024-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

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tercihler başladı

Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri, 19 Ocak Cuma saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA