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Tarım ve hayvancılık yönünden oldukça önemli bir potansiyele sahip Çekerek’te mezbahanede yıllık kesilen 30 bin büyükbaş hayvan, ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

Bölgedeki hayvancılığı ve kırmızı et potansiyelini artırmak için ilçeye kurulan mezbahanede kesilen büyükbaş hayvanlar hem besicilere hem de ilçe halkına katma değer katıyor.

Bölgesel Mezbahane Projesi, Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesiyle entegre edildiğinde üretim ve katma değer üst seviyelere ulaşacak. İlçede mezbahanede kesilen büyükbaş hayvanların etleri, ülke genelindeki kurumsal zincir mağazalara özenle dağıtımı yapılıyor.

“İLÇEYE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Mezbahanenin ilçeye kazandırılmasında büyük rol oynayan Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır yaptığı açıklamada, “Şirketimizle yaptığımız sözleşmeye istinaden Çekerek bölgemizde yetiştirilen besi hayvanlarının kesimlerine başladık. Bu çalışma bölgemize hayırlı olsun. Bu projenin istediğimiz seviyeye ulaşmasıyla bölgemizde hayvancılık çok daha üst seviyelere gelecek. Besicilerimiz yetiştirdikleri hayvanlarını ilçemizde keserek ilçe dışına gidip masraf yapmaktan kurtulacak. Burada yetiştirdikleri hayvanları ilçemizde keserek ayrıca kazanç elde edecekler. Bu projemizin 2024 yılında hayata geçecek olan Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesiyle çok daha üst seviyelere çıkmasını umut ediyorum. Bu projemizin bölgemizdeki hayvancılığı ayağa kaldıracağını düşünüyorum. İlçemize ve ülke ekonomisine inşallah katkı sağlayacaktır” dedi.

“ÜRETİCİ OLARAK MEMNUNUZ”

Büyükbaş hayvanlarını kesim için mezbahaneye getirdiğini belirten besici Osman Yücel ise “Bu tesisi buraya yaptıranlara teşekkür ediyoruz, kesimlerden çok memnunuz. Bu tesis burada oldukça bizler hem üretime daha fazla önem veririz hem de güzel işler yaparız” şeklinde konuştu.